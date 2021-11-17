"Звезды советского экрана": Как Гайдай Остапа искал

В июле 1972-го года на последней странице журнала "Советский экран" читателям показали сразу 15 Остапов Бендеров. Это фотопробы для фильма Леонида Гайдая "12 стульев". Зрители уже успели насладиться готовой комедией с Арчилом Гомиашвили в главной роли, и только теперь было решено приоткрыть завесу тайны: что происходило "по ту сторону экрана". Оказывается, великого комбинатора могли сыграть Никита Михалков, Евгений Евстигнеев, Валентин Гафт, Алексей Баталов... Но на самом деле кандидатов было гораздо больше. И найти "своего" Остапа Гайдаю было непросто. Впрочем, как и Кису Воробьянинова, и мадам Грицацуеву, и даже сами стулья – сплошная нервотрепка.
Чем Гайдая не устроил каждый из Остапов? Чем Бендер из "12 стульев" отличается от Бендера из "Золотого теленка"? Почему Арчил Гомиашвили называл фильм "12 стульев" нехорошими словами и не разговаривал с Гайдаем после его выхода? И как Ростислав Плятт подарил роль Кисы Воробьянинова Сергею Филиппову? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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