"Звезды советского экрана": мастера эпизодов

В мае 1971 года журнал "Советский экран" начал публиковать цикл интервью под общим названием "С эпизодом нужно быть на "Вы". Известные кинематографисты отвечали на вопрос журнала: "Что такое эпизод в кино?" и пытались разобраться, как работали великие мастера эпизода, – Николай Трофимов, Валентина Телегина и Михаил Пуговкин. Это те актеры, которых узнавали с одного кадра. Публика их обожала, носила на руках.

Как Николай Трофимов укротил слона? Зачем Валентина Телегина остановила съемки "Дело было в Пенькове"? Как ноги сами привели на "Мосфильм" Михаила Пуговкина?

Что Николай Трофимов переделал в сценарии фильма "Бриллиантовая рука"? Что придумали друзья и коллеги, чтоб он справился с тяжелой болезнью? И чему Валентина Телегина научила на съемках маленького ребенка и взрослую актрису? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".