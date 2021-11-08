"Звезды советского экрана": Леонид Ярмольник

В октябре 1985 года киноманы спешили в киоски "Союзпечать" за цыпленком табака. Так в народе называли Леонида Ярмольника. Он вместе с дочкой красовался на обложке свежего выпуска журнала "Советский экран".

Когда-то пантомима длиной всего в несколько секунд в программе "Вокруг смеха" принесла актеру неслыханную популярность, а его закадычный друг, Александр Абдулов часто шутил по этому поводу: "Вопрос с надгробием можно считать решенным!". Сам же Ярмольник мечтал о больших ролях. Но ему доставались лишь эпизоды.

С кем перепутали Леонида Ярмольника зрители Театра на Таганке? Что получила в подарок Елена Коренева от Ярмольника и Абдулова на свой двадцать пятый день рождения? Как родилась идея "Цыпленка табака"? И какой трюк в фильме "Ищите женщину" так и не дался Ярмольнику? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".