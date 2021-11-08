"Звезды советского экрана": Леонид Ярмольник

В октябре 1985 года киноманы спешили в киоски "Союзпечать" за цыпленком табака. Так в народе называли Леонида Ярмольника. Он вместе с дочкой красовался на обложке свежего выпуска журнала "Советский экран".
Когда-то пантомима длиной всего в несколько секунд в программе "Вокруг смеха" принесла актеру неслыханную популярность, а его закадычный друг, Александр Абдулов часто шутил по этому поводу: "Вопрос с надгробием можно считать решенным!". Сам же Ярмольник мечтал о больших ролях. Но ему доставались лишь эпизоды.
С кем перепутали Леонида Ярмольника зрители Театра на Таганке? Что получила в подарок Елена Коренева от Ярмольника и Абдулова на свой двадцать пятый день рождения? Как родилась идея "Цыпленка табака"? И какой трюк в фильме "Ищите женщину" так и не дался Ярмольнику? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: