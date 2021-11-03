"Звезды советского экрана": "Джентльмены удачи", "Романс о влюбленных"

Март 1973 года. Листая свежий выпуск журнала "Советский экран" девушки обиженно поджимали губы: "Эта роль могла быть моей!". Дело в том, что совсем недавно режиссер Андрей Кончаловский по всей стране искал главных героев для "Романса о влюбленных" и разместил объявление на страницах именно этого издания.
На следующем развороте читателей ждала еще одна новость, вызвавшая жаркие споры среди любителей фантастики. Удастся ли на этот раз экранизация романа "Гиперболоид инженера Гарина"?
Статья сценаристки Виктории Токаревой о фильме "Джентльмены удачи" вновь напомнила всем о самой нашумевшей комедии последних лет.
Почему Евгений Леонов отказывался залезать на верблюда? Что узнала съемочная группа о Савелии Крамарове после эпизода с цементовозом?
Каким образом Олег Видов пытался сорвать съемки? Как Олег Борисов выручил режиссера Леонида Квинихидзе? И что американская актриса Ширли Маклейн подарила на память Елене Кореневой? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: