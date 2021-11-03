"Звезды советского экрана": "Джентльмены удачи", "Романс о влюбленных"

Март 1973 года. Листая свежий выпуск журнала "Советский экран" девушки обиженно поджимали губы: "Эта роль могла быть моей!". Дело в том, что совсем недавно режиссер Андрей Кончаловский по всей стране искал главных героев для "Романса о влюбленных" и разместил объявление на страницах именно этого издания.

На следующем развороте читателей ждала еще одна новость, вызвавшая жаркие споры среди любителей фантастики. Удастся ли на этот раз экранизация романа "Гиперболоид инженера Гарина"?

Статья сценаристки Виктории Токаревой о фильме "Джентльмены удачи" вновь напомнила всем о самой нашумевшей комедии последних лет.

Почему Евгений Леонов отказывался залезать на верблюда? Что узнала съемочная группа о Савелии Крамарове после эпизода с цементовозом?

Каким образом Олег Видов пытался сорвать съемки? Как Олег Борисов выручил режиссера Леонида Квинихидзе? И что американская актриса Ширли Маклейн подарила на память Елене Кореневой? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".