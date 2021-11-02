"Звезды советского экрана": Олег Басилашвили

В июне 1985 года у киосков "Союзпечать" собрались очереди. В продаже появился свежий номер журнала "Советский экран". Он был особенный, поскольку на обложке красовался один из самых популярных актеров страны – Олег Басилашвили. В самом журнале был еще один сюрприз – большое интервью с народным любимцем.

Зачем Эльдар Рязанов и Олег Басилашвили обменялись расписками? Из-за чего актер отказывался играть в картине "Служебный роман"? Почему он не хотел целоваться с Людмилой Гурченко? И зачем Георгий Данелия заставлял его спать в пиджаке? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".