"Звезды советского экрана": лучшие советские фильмы о спорте

Лыжи, коньки или, может, хоккей? Советские граждане уже знали, как проведут предстоящие выходные. От приведения в порядок спортивного инвентаря людей мог отвлечь лишь свежий выпуск журнала "Советский экран". Статья "Этот прекрасный и трудный спорт" из февральского выпуска за 1982 год не оставила равнодушными киноманов.

В СССР любили спорт. "Раз-два, три-четыре, руки выше, ноги шире" – именно с этих слов начинался новый день в стране, где физкультура уже давно была образом жизни. Какую роль сыграли арбузы в судьбе фильма "Вратарь"? Чем для Георгия Вицина закончились съемки боксерского поединка в картине "Запасной игрок"?

Почему говорили, что Олег Янковский притягивает аварии? Как он загорелся на съемках "Гонщиков"? Из-за чего Наталью Селезневу не утвердили на главную роль в фильме "Семь стариков и одна девушка"? И почему Леонид Гайдай был взбешен, увидев эту комедию? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".