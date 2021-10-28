"Звезды советского экрана": лучшие советские фильмы о спорте

Лыжи, коньки или, может, хоккей? Советские граждане уже знали, как проведут предстоящие выходные. От приведения в порядок спортивного инвентаря людей мог отвлечь лишь свежий выпуск журнала "Советский экран". Статья "Этот прекрасный и трудный спорт" из февральского выпуска за 1982 год не оставила равнодушными киноманов.
В СССР любили спорт. "Раз-два, три-четыре, руки выше, ноги шире" – именно с этих слов начинался новый день в стране, где физкультура уже давно была образом жизни. Какую роль сыграли арбузы в судьбе фильма "Вратарь"? Чем для Георгия Вицина закончились съемки боксерского поединка в картине "Запасной игрок"?
Почему говорили, что Олег Янковский притягивает аварии? Как он загорелся на съемках "Гонщиков"? Из-за чего Наталью Селезневу не утвердили на главную роль в фильме "Семь стариков и одна девушка"? И почему Леонид Гайдай был взбешен, увидев эту комедию? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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