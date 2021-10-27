"Звезды советского экрана": Игорь Ясулович

Июнь 1966 года. Москвичи, трясясь в душных автобусах и в вагонах электричек, спешат на дачи. В руках почти каждого пассажира свежий номер журнала "Советский экран". Большинство из них читают статью о молодом актере – Игоре Ясуловиче.
"Мы присутствуем при рождении большой биографии", – пишет редакция. И читатели верят. Они любят, когда в кино появляются новые лица. А внешность этого парня уж очень интересная.
Как Игорь Ясулович "пересидел" своего конкурента в борьбе за сердце будущей жены? Что не понравилось кинокритикам в фильме "Обратной дороги нет"? Как маленькая собачка прославила Ясуловича на всю страну? И что придумали гримеры фильма "12 стульев", чтобы Игорь Ясулович выглядел прилично? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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