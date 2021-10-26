"Звезды советского экрана": Антонина Шуранова и Александр Хочинский

Двадцатый номер журнала "Советский экран" за 1973 год особенно порадовал жителей северной столицы. Ведь на обложке было сразу две главные городские достопримечательности: зимняя канавка с культовым арочным переходом Эрмитажа и Антонина Шуранова – гордость ленинградской сцены. Точеная, как мраморная скульптура. Холодная, будто собравшая в себя все балтийские ветры. Ее поклонники еще не знают, что очень скоро их любимица выйдет замуж за Александра Хочинского. Он тоже гордость Ленинграда, главный бард города на Неве. Этот союз двух абсолютно несочетаемых людей окажется совершенно удивительным.
Почему Антонина Шуранова не хотела играть роль Марьи Болконской в эпопее "Война и мир"? Из-за какой личной трагедии Александр Хочинский поседел за одну ночь? Как вышло, что Шуранова увела роль из-под носа у самой Любови Орловой? Чем Александр Хочинский довел до белого каления Аллу Пугачеву? И что происходило между Антониной Шурановой и Сергеем Никоненко на съемках у Михалкова? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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