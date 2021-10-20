"Звезды советского экрана": Лариса Лужина

В сентябре 1970 года у метро и на автобусных остановках было утреннее столпотворение: загорелые и отдохнувшие за лето москвичи смешили на работу. Они ненадолго останавливались у киосков "Союзпечать", чтобы приобрести свежий номер журнала "Советский экран". С его обложки улыбалась любимица миллионов, украшение фильма "Вертикаль" обворожительная и лучезарная Лариса Лужина.

За что Лариса Лужина возненавидела на всю жизнь зефир? Как режиссер Станислав Ростоцкий ее перехитрил и вынудил раздеться перед камерой?

Каким скандалом обернулась поездка актрисы в Канны? Какой недостаток был у мужа Ларисы Лужиной? Был ли у нее роман с Булатом Окуджавой? И как Олег Янковский вернул актрисе веру в мужчин? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".