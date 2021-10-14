"Звезды советского экрана": "Бриллиантовая рука"

Июнь 1968 года. Город Сочи. В самом разгаре не только туристический сезон, но и съемки нового фильма Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Собравшиеся зеваки наблюдают за тем, как работает Юрий Никулин и выискивают в толпе Труса и Бывалого. Не может же Балбес сниматься в одиночку. И только счастливые обладатели свежего выпуска журнала о кино "Советский экран", прочитав статью, посвященную съемкам "Бриллиантовой руки" знают: знаменитой троицы ВиНиМор больше нет. А главные роли в новой комедии Гайдая, вместе с Никулиным, исполняют Андрей Миронов и Анатолий Папанов.
Как фильм "Бриллиантовая рука" изменил судьбы актеров, снимавшихся в картине? Почему Леонид Гайдай чувствовал себя виноватым перед Юрием Никулиным? Кто внушил Андрею Миронову, что он не умеет петь?
Зачем на съемочную площадку "Бриллиантовой руки" приезжали спасатели? На какие жертвы Анатолий Папанов пошел ради любви? И почему ему не нравилась роль Лелика в "Бриллиантовой руке"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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