"Звезды советского экрана": Жанна Прохоренко, Зоя Федорова, Майя Булгакова, Тамара Носова

Весна 1967 года. Москвичи, шлепая по снежной каше, спешат к киоскам "Союзпечать". Повод особенный – в тираж вышел предпраздничный номер журнала "Советский экран", посвященный восьмому марта. И, конечно, на его страницах фотографии и интервью лучших актрис страны. На вопросы читателей отвечают: Тамара Носова, Зоя Федорова, Майя Булгакова и Жанна Прохоренко. Каждая раскрывает кое-какие личные тайны.

Почему из-за Григория Чухрая Жанну Прохоренко отчислили из театрального института? Как искусственные слезы помогли Тамаре Носовой добиться роли в "Молодой гвардии"? За что Майю Булгакову прозвали русской Эдит Пиаф? И по какой причине на самом деле арестовали Зою Федорову? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".