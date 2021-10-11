"Звезды советского экрана": общие фильмы Натальи Белохвостиковой и Владимира Наумова

В декабрьский вечер 1974 года у киноманов нашлось занятие поинтересней, чем упаковывать подарки родственникам и друзьям к Новому году. Яркие фотографии в журнале "Советский экран" под заголовком "Легенда о Тиле Уленшпигеле" – а именно таким было рабочее название фильма, репортаж со съемок которого разместила редакция издания на развороте, – моментально переносили читателей в далекие времена, где звучала музыка Баха и оживали полотна Брейгеля.

Эта картина стала первой совместной работой Натальи Белохвостиковой и режиссера Владимира Наумова. Они были вместе и в кино, и в жизни.

В какой фильм Владимир Наумов не взял Наталью Белохвостикову? Какую тайну он скрывал от своего ближайшего друга и коллеги Александра Алова? Каким образом советские кинематографисты уговорили сниматься Алена Делона? Как Наталья Белохвостикова стала музой Шарля Азнавура? И чем концовка фильма "Тегеран-43" не устроила чиновников? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".