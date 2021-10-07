"Звезды советского экрана": Жанна Болотова, Алла Ларионова, Лидия Смирнова, Тамара Носова

Жанна Болотова или Надежда Румянцева? Тамара Носова или Алла Ларионова? А может Лидия Смирнова? В 1966 году февральский номер журнала "Советский экран" вызвал немало споров среди читателей. Вся страна выбирала актрису года, в редакцию приходили тысячи писем со всей страны.

На какую хитрость пошла Жанна Болотова, чтобы получить свою первую роль в кино? Кто предлагал Алле Ларионовой принять ванну с шампанским? Почему Надежда Румянцева и Николай Рыбников ссорились на съемках комедии "Девчата"? Как Лидия Смирнова разбила сердце Исааку Дунаевскому? И какую роль Игорь Ильинский сыграл в кинематографической судьбе Тамары Носовой? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".