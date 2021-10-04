"Звезды советского экрана": детективный сериал об Анискине

"Как же надоели эти хулиганы!" – всплеснула руками продавщица киоска "Союзпечать". Среди осколков в витрине красовалась записка: "Не подумайте на нас, это сделал Фантомас!"
В конце 60-х французские фильмы о неуловимом злодее породили целую волну подростковой преступности. Докатилась она и до СССР. Управу на безобразников нашли кинематографисты. Об этом в августе 1973 года своим читателям сообщил журнал "Советский экран".
Новость о противостоянии деревенского детектива Анискина и коварного гения в зеленой маске заставила многих присвистнуть: "Ну и дела!".
Кто еще из советских киногероев боролся с Фантомасом? Какими хитростями пользовалась Лидия Смирнова, чтоб сыграть молодую женщину? И как Михаил Жаров оказался в режиссерском кресле? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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