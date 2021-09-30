"Звезды советского экрана": Олег Борисов

Сентябрь 1983 года. На обложке свежего номера журнала "Советский экран" расплывается в улыбке неподражаемый и горячо любимый зрителями Олег Борисов. Глядя на его счастливое лицо, сложно поверить, что последнее время актер ведет отчаянную борьбу за жизнь с тяжелой болезнью, а директор "Мосфильма" лично наложил табу на его участие в съемках.

Почему Олега Борисова не взяли в труппу МХАТ после окончания школы-студии и что его привело туда 30 лет спустя? Как коллеги по театру не простили Борисову бешеный успех комедии "За двумя зайцами"? И зачем кинорежиссер Александр Зархи вставал перед артистом на колени? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".