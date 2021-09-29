"Звезды советского экрана": фильмы, отправленные на полку

В 1977 году в Советском Союзе шла подготовка к 60-летию Октябрьской революции. Кинематограф, само собой, активно участвовал в этом процессе. А журнал "Советский экран" в майском номере опубликовал материал о совещании главных редакторов киножурналов и киностудий – о людях, которые так или иначе занимались цензурой.

В статье вспомнили, что десять лет назад к предыдущей круглой дате сразу несколько фильмов не вышли в прокат – как это называлось у кинематографистов "легли на полку". Это была теневая сторона отечественного кино.

Почему еврей, сыгранный Ролланом Быковым, так не понравился чиновникам? Что шокировало идеологов СССР в фильме Эльдара Рязанова? И чем Георгий Данелия обидел космонавтов? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".