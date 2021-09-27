"Звезды советского экрана": "Экипаж"

За окном был знойный июль 1979 года. Пока вся страна зачитывались репортажем со съемок нового фильма Александра Митты в свежем номере журнала "Советский экран", режиссер никак не мог придумать название для своей картины. Он даже пообещал кругленькую сумму тому, кто предложит что-то яркое и запоминающееся.

Вся съемочная группа упражнялась в оригинальности и оттачивала свое остроумие, но никто так и не смог придумать ничего лучше простого и лаконичного "Экипаж".

Из-за чего картину чуть не закрыли в первый же день? Что случилось с Леонидом Филатовым во время съемок в откровенной сцене с Александрой Яковлевой? И как должен был закончиться фильм? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".