"Звезды советского экрана": лучшие детективы по сценариям Юлиана Семенова

Дождливый ноябрьский вечер 1981 года. Продавщица в ларьке "Союзпечать" устало разводит руками: "Только что продала последний номер!". Свежий выпуск журнала "Советский экран" разлетался с прилавков также быстро, как и детективы Юлиана Семенова. Их обсуждали на кухнях и в курилках, и с нетерпением ждали появления любимых героев на экране.

После телепремьеры сериала "Семнадцать мгновений весны" сравниться по популярности со Штирлицем уже не мог никто. Как Юлиану Семенову удалось получить доступ к секретным архивам КГБ? На какие подвиги пошел Вадим Бероев во время съемок фильма "Майор Вихрь"? И почему Татьяна Лиознова не позволила Арчилу Гомиашвили пробоваться на роль Штирлица? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".