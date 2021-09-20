"Звезды советского экрана": фильм "Юность Петра"

В июне 1981 года в журнале "Советский экран" вышла статья под названием "Царь-плотник". Речь шла о новом фильме "Юность Петра", за который взялся режиссер с именем, известным на всю страну – Сергей Герасимов. Редакция опубликовала рецензию на эту работу.

Смысл статьи сводился к следующему – как бы стремительно не развивалась наша цивилизация, важно помнить свою историю. Почему Сергей Герасимов готовился к съемкам картины "Юность Петра" больше 40 лет? Из-за чего Михаил Ножкин отказался от роли князя Голицына? И как Наталья Бондарчук едва не погибла на съемках? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".