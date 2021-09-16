"Звезды советского экрана": Лариса Малеванная, фильм "Хождение по мукам"

В июле 1973 года вышел свежий номер журнала "Советский экран", где в рубрике "Идут съемки…" рассказывалось о работе киностудии "Мосфильм" над сериалом "Хождение по мукам". А обложку выпуска украшал портрет Ларисы Малеванной.
Редакция издания пророчила актрисе большое будущее и оценила талант Малеванной так: "Ее игра сочетает тонкие ходы и краски. Наш кинематограф перед ней явно еще в долгу".
За какие заслуги Лариса Малеванная попала на обложку главного кино-издания страны? И как режиссер многосерийного фильма "Хождение по мукам" чуть не умер на съемках и получил инвалидность? Как Юрий Соломин и Михаил Ножкин поменялись ролями в сериале "Хождение по мукам"?
Почему лейтенанту запаса Василию Ордынскому пришлось командовать генералами? И какую клятву дала Ирина Алферова режиссеру фильма? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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