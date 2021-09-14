"Звезды советского экрана": "Мгновения" Микаэла Таривердиева и Татьяны Лиозновой

Октябрь 1973 года. Открыв свежий выпуск "Советского экрана", любители кино довольно потирали руки. На последней странице – ноты и слова песни, прозвучавшей в "Семнадцати мгновениях весны".

Эту мелодию уже несколько месяцев напевала и насвистывала вся страна. После просмотра каждой серии у телевизоров разгорались споры – чей же голос звучит на титрах? Иосифа Кобзона или Муслима Магомаева?

Впрочем, у зрителей были сомнения и в авторе музыки. Поговаривали, что ее написал вовсе не Микаэл Таривердиев, а совершенно другой композитор.

Из-за чего Микаэл Таривердиев обижался на Татьяну Лиознову? Почему режиссер долго не могла найти исполнителя для песен в своем фильме? И как музыка помогла снять свидание Штирлица с женой?

Кто обвинил Микаэла Таривердиева в краже музыки для "Семнадцати мгновений весны"? Почему Татьяна Лиознова вычеркнула его имя из списка кандидатов на Госпремию? И что Таривердиев сделал со своим орденом? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".