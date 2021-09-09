"Звезды советского экрана": Людмила Зайцева и Лев Дуров

Ноябрь 1973 года. На обложке свежего номера журнала "Советский экран" кубанская красавица – Людмила Зайцева. После выхода на экраны комедии "Здравствуй и прощай" на нее в одночасье обрушилась всенародная любовь и слава. Вся страна хотела верить, что даже если у ее героини Шуры не сложилось с милиционером, то может у Зайцевой-то с Ефремовым все получится?

Как Людмилу Зайцеву едва не отчисли из Щукинского училища из-за несчастной любви? Зачем актриса разделась догола на пробах фильма "А зори здесь тихие"? И был ли у нее роман с Олегом Ефремовым?

Как Олег Ефремов доводил Льва Дурова на сцене колбасой? Каким образом Татьяна Лиознова спасала актерскую карьеру Дурова, а Маргарита Микаэлян впервые позволила спеть в кино, и что из этого вышло? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".