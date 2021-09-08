"Звезды советского экрана": "Как в советском кино снимались сцены с лошадьми"

Август 1974 года. За окном во дворе кувыркаются стайки мальчишек. С громкими криками "Тпррр! Ну, пошел!" – они прыгают друг другу на шею, воображая себя всадниками из любимых фильмов.

После появления статьи в свежем выпуске журнала "Советский экран" – "Падать надо уметь!" вся детвора мечтала о профессии постановщика конных трюков. Чудеса джигитовки и невероятные погони – в кинозалах за этими сценами публика наблюдала, затаив дыхание.

Как Абдулле из "Белого солнца пустыни" удалось с первого раза обуздать коня на пробах? Во сколько лет Андрей Миронов впервые оказался на лошади? И как Светлане Тома удалось остановить лошадей одним взглядом в фильме "Табор уходит в небо"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".