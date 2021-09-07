"Звезды советского экрана": "Гусарская баллада"

В 1977 году октябрьский выпуск журнала "Советский экран" с Ларисой Голубкиной на обложке вызвал у многих читательниц щемящее чувство тоски по ушедшим дням юности.

Фильм "Гусарская баллада" обожали. После премьеры вся страна была влюблена в Голубкину. А ее тоненькая Шурочка со звонким голосом восхищала не только мужчин, но и совсем юных девушек.

Кто и как уговорил Юрия Яковлева сниматься в "Гусарской балладе"? О каком эпизоде у Ларисы Голубкиной осталась недобрая память на всю жизнь? И как Яковлев подшучивал над своей партнершей? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".