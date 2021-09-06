"Звезды советского экрана": Михаил Кононов

Ноябрь 1968 года выдался промозглым – то дождь, то снег, то все сразу. А потому те, кто ожидал выхода свежего журнала "Советский экран", не листали страницы перед киоском с прессой, а прятали номер за пазуху и бежали домой. А уж там, удобно устроившись под уютным абажуром, начинали внимательно читать.
Красивые лица, анонсы фильмов, интервью. И вот, на десятой странице фото Михаила Кононова. Об актере написали белым по-черному. Многие удивились: такой веселый, жизнерадостный персонаж и такая мрачная страница. Лишь тем немногим, кто знал актера близко, этот контраст показался попаданием в десятку.
Как вышло, что за одну из ролей Михаил Кононов заплатил воспалением легких? На какую уловку пошел режиссер Виталий Мельников, чтобы заполучить его в фильм "Начальник Чукотки"? И почему Кононов винил себя в гибели матери? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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