"Звезды советского экрана": как снимали сцены с хищниками в советском кино

В ноябре 1981 года граждане спасались от холодных и серых будней, уютно устроившись под пледом, листая страницы журнала "Советский экран". На ярких фотографиях к статье под названием "Эпизод снят! Пожалуйте в клетку!" красовались дикие звери. Грациозные львы и тигры всегда завораживали зрителей.

Несколько десятилетий кряду эти зубастые актеры ассоциировались только с двумя именами – дрессировщицы Маргариты Назаровой и актрисы Людмилы Касаткиной. Как Людмилу Касаткину заставили войти в клетку с тиграми? Чем обернулось для Маргариты Назаровой первое знакомство с ее любимцем Пуршем? И кого по мнению Людмилы Касаткиной укрощать легче – хищников или мужчин? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".