"Звезды советского экрана": Игорь Скляр

В июле 1984 года с обложки журнала "Советский экран" широко улыбался актер Игорь Скляр. Тогда только отгремел фильм "Мы из джаза", прославивший его на весь Советский Союз. Молодой человек покорил сердца не только миллионов зрителей, но и кинокритиков, и даже профессиональных музыкантов. "Знакомство состоялось. Ждем продолжения", – резюмировал автор статьи.
Как никому не известный Игорь Скляр отобрал роль у Дмитрия Харатьяна? Из-за чего Брежнев чуть не сорвал съемки фильма "Мы из джаза"? И почему Скляр больше не снимался у Шахназарова? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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