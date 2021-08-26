"Звезды советского экрана": лучшие советские комедии 80-х

"Над чем смеемся?" – статья с таким заголовком вышла в 1985 году в февральском выпуске журнала "Советский экран". Вместе с читателями автор по косточкам разбирал последние новинки советских кинокомедий.
Зрители часто коротали вечера у телеэкранов в компании любимых актеров и не пропускали ни одной премьеры в кино. Леонид Гайдай, Алла Сурикова, Ян Фрид, Владимир Меньшов и Татьяна Лиознова – увидев эти имена в титрах, киноманы знали: в ближайшие полтора часа скучать им точно не придется.
Зачем комедию Леонида Гайдая "За спичками" смонтировали в двух вариантах? Почему Эльдар Рязанов завидовал Татьяне Лиозновой? И какой трюк в картине "Ищите женщину" наотрез отказался выполнять Леонид Ярмольник? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: