"Звезды советского экрана": лучшие советские комедии 80-х

"Над чем смеемся?" – статья с таким заголовком вышла в 1985 году в февральском выпуске журнала "Советский экран". Вместе с читателями автор по косточкам разбирал последние новинки советских кинокомедий.

Зрители часто коротали вечера у телеэкранов в компании любимых актеров и не пропускали ни одной премьеры в кино. Леонид Гайдай, Алла Сурикова, Ян Фрид, Владимир Меньшов и Татьяна Лиознова – увидев эти имена в титрах, киноманы знали: в ближайшие полтора часа скучать им точно не придется.

Зачем комедию Леонида Гайдая "За спичками" смонтировали в двух вариантах? Почему Эльдар Рязанов завидовал Татьяне Лиозновой? И какой трюк в картине "Ищите женщину" наотрез отказался выполнять Леонид Ярмольник? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".