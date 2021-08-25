"Звезды советского экрана": "Ключ без права передачи" и "Розыгрыш"

Отцы и дети – извечная проблема, в которой у каждой стороны своя правда. В советском кинематографе к этой теме обращались не раз и весьма успешно: фильмы о школе были интересны и детям, и взрослым.

В 1977 году в февральском номере журнал "Советский экран" остановил свое внимание сразу на двух популярных картинах, посвященных переживаниям подростков – "Розыгрыш" Владимира Меньшова и "Ключ без права передачи" Динары Асановой.

Почему Динара Асанова не показывала своим актерам сценарий? Кому Владимир Меньшов поручил выбирать песни для фильма "Розыгрыш"? И как Дмитрий Харатьян подвел режиссера? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".