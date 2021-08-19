"Звезды советского экрана": фильм "Ко мне, Мухтар!"

Листая февральский номер журнала "Советский экран" за 1965 год, взгляд читателей задерживался на развороте с крупным фото. На нем Юрий Никулин обнимал породистого пса. Кто-то уже подумал, что фотография личная, из семейного архива, вот только одет актер был в форму сотрудника милиции. Это что-то новенькое, заинтересовались многие. Ведь обычно актер играл недотеп, жуликов и пьяниц. Неужели сменил амплуа?

Все разъяснилось в статье на соседней странице. К премьере готовится новый фильм "Ко мне, Мухтар!", где у Никулина – главная роль. А немецкая овчарка – его партнер. Подобного тандема в отечественном кино давно не было.

Как сантехник из Киева спас картину "Ко мне, Мухтар!"? Почему актриса Алла Ларионова решилась на опасную сцену? И зачем Юрий Никулин поселил у себя в доме постороннего человека? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".