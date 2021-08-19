"Звезды советского экрана": фильм "Ко мне, Мухтар!"

Листая февральский номер журнала "Советский экран" за 1965 год, взгляд читателей задерживался на развороте с крупным фото. На нем Юрий Никулин обнимал породистого пса. Кто-то уже подумал, что фотография личная, из семейного архива, вот только одет актер был в форму сотрудника милиции. Это что-то новенькое, заинтересовались многие. Ведь обычно актер играл недотеп, жуликов и пьяниц. Неужели сменил амплуа?
Все разъяснилось в статье на соседней странице. К премьере готовится новый фильм "Ко мне, Мухтар!", где у Никулина – главная роль. А немецкая овчарка – его партнер. Подобного тандема в отечественном кино давно не было.
Как сантехник из Киева спас картину "Ко мне, Мухтар!"? Почему актриса Алла Ларионова решилась на опасную сцену? И зачем Юрий Никулин поселил у себя в доме постороннего человека? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: