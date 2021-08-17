"Звезды советского экрана": Евгений Герасимов и Михай Волонтир

Сентябрь 1980 года. Солнечные зайчики скользят по школьным партам, под которыми старшеклассницы украдкой листают свежий номер журнала "Советский экран". Есть ли в выпуске еще фотографии Евгения Герасимова?
Красавец из фильма "Петровка 38" сводил с ума всю женскую половину страны. У киосков "Союзпечать" покупательницы вырывали друг у друга из рук номер с его фотографией на обложке. Тех, кому все же удалось отхватить свежий выпуск, внутри журнала ждал еще один сюрприз. Звезда фильма "Цыган" Михай Волонтир, покоривший не одно женское сердце, снялся в новом фильме!
Зачем режиссер Борис Григорьев резал Евгения Герасимова? Как на съемках фильма "Петровка 38" актер рисковал жизнью? И почему Михай Волонтир не сыграл главную роль в фильме "Табор уходит в небо"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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