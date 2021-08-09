"Звезды советского экрана": Ирина Купченко, Наталья Гундарева, Людмила Гурченко

Пятый номер журнала "Советский экран", появившийся по всей стране в киосках "Пресса" в марте 1985 года, стал подарком к международному празднику. В середине номера разместили статью о новом типе советских женщин: "странных", "сладких" и "обыкновенных".
В материале говорилось о вполне конкретных актрисах – Евгении Глушенко, Вере Алентовой, Ирине Купченко, Наталье Гундаревой и Людмиле Гурченко. Самостоятельные, смелые, сильные. И очень разные.
Почему из-за роли в картине "Странная женщина" чуть не распался брак Ирины Купченко и Василия Ланового? С какой травмой Людмила Гурченко снималась в фильме "Сибириада"? И как Наталья Гундарева спасла жизнь режиссеру фильма "Вас ожидает гражданка Никанорова"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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