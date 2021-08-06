"Звезды советского экрана": "Ошибка резидента"

Морозным декабрьским днем 1968 года у киосков "Союзпечать" разгорались нешуточные страсти. Женщины сходили с ума от Георгия Жженова и буквально вырывали друг у друга из рук свежий выпуск журнала "Советский экран" с портретом актера на обложке.

Совсем недавно в прокат вышел фильм "Ошибка резидента", где он сыграл шпиона Тульева. Вместе с ним, в роли контрразведчика Бекаса, снялся популярный бард Михаил Ножкин. Мнение девушек поделилось пополам: симпатии одних были отданы Жженову, другие влюблялись в Ножкина. А все мальчишки, посмотрев "Ошибку резидента", мечтали пойти в разведку.

За что арестовали Георгия Жженова? Из-за чего Михаил Ножкин едва не погиб на съемках "Ошибки резидента"? И кем работала актриса Элеонора Шашкова в КГБ? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".