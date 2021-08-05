"Звезды советского экрана": Валентин Смирнитский

В апреле 1982 года на страницах журнала "Советский экран" о съемках фильма "Отцы и деды" рассказал режиссер Юрий Егоров. Он с особым чувством делился впечатлениями о работе с Валентином Смирнитским. "Это очень и очень интересный актер" – киноманы с таким мнением были полностью согласны.

Граждане всей страны носили его на руках уже несколько лет – после того, как вышел фильм "Д’Артаньян и три мушкетера", где Смирнитский сыграл Портоса. Но насколько сам актер похож на мушкетера?

Как увлечение спортом помогло Валентину Смирнитскому получить роль в кино? Почему коллеги его пренебрежительно называли зятек? И как случилось, что после триумфа фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Смирнитский оказался бездомным? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".