"Звезды советского экрана": фильмы, спасенные Брежневым

В феврале 1977 года на развороте свежего номера журнала "Советский экран" оказался весьма неожиданный гость – генеральный секретарь компартии Леонид Брежнев. Многих читателей выбор редакции удивил.

Только киноманы со стажем знали, что генсек был ярым поклонником отечественного кино, любил баловать любимых артистов, а некоторые народные фильмы увидели свет только благодаря его личному вмешательству.

Как любовь Брежнева к вестернам спасла от забвения фильм "Белое солнце пустыни"? За что Леониду Ильичу благодарна Светлана Светличная? И почему руководство "Мосфильма" не стало вырезать из фильма Леонида Гайдая песню "Если б я был султан"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".