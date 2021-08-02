"Звезды советского экрана": песни Владимира Дашкевича и Юлия Кима

В мае 1988 года киноманы бежали в киоски "Союзпечать" за свежим выпуском журнала "Советский экран". Чем порадует редакция на этот раз?

Известный бард Юлий Ким пишет о своем товарище – композиторе Владимире Дашкевиче. Творчество обоих зрители любили. Под их песни взрослели, рвали гитарные струны у костра и целовались в полутьме кинозала. А те, кому посчастливилось знать музыкантов лично, завидовали их крепкой мужской дружбе, которая длилась не один десяток лет.

Как шахматная партия решила вопрос, кто будет писать текст песен в фильме "Бумбараш"? Почему Владимир Дашкевич и Юлий Ким скрывались от КГБ? И какие страсти разгорелись вокруг одной из их песен? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".