"Звезды советского экрана": песни Владимира Дашкевича и Юлия Кима

В мае 1988 года киноманы бежали в киоски "Союзпечать" за свежим выпуском журнала "Советский экран". Чем порадует редакция на этот раз?
Известный бард Юлий Ким пишет о своем товарище – композиторе Владимире Дашкевиче. Творчество обоих зрители любили. Под их песни взрослели, рвали гитарные струны у костра и целовались в полутьме кинозала. А те, кому посчастливилось знать музыкантов лично, завидовали их крепкой мужской дружбе, которая длилась не один десяток лет.
Как шахматная партия решила вопрос, кто будет писать текст песен в фильме "Бумбараш"? Почему Владимир Дашкевич и Юлий Ким скрывались от КГБ? И какие страсти разгорелись вокруг одной из их песен? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: