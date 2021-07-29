"Звезды советского экрана": бардовская музыка в кино

Летом 1971 года редакция журнала "Советский экран" задалась вопросом: "Кто такие люди с гитарой по ту сторону киноэкрана?". Речь шла о бардах и об авторской песне. Юрий Визбор, Михаил Ножкин, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий. У публики одинаковым успехом пользовались, как их лирические и проникновенные, так и веселые и озорные песни.

Начиная с 60-х, эти простенькие мелодии с очень личными текстами с удовольствием исполняли в походах у костра и во время посиделок на кухнях. Дальше – больше: этот феномен ворвался в кинематограф.

Какой тайный смысл вложил Булат Окуджава в центральную песню фильма "Женя, Женечка и Катюша"? Зачем Станислав Говорухин заставил Владимира Высоцкого лезть в горы? И что неприличного обнаружили в песне Юрия Визбора из фильма "Красная палатка"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".