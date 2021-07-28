"Звезды советского экрана": Василий Меркурьев

Декабрь 1960 года. В разгаре "оттепель" – период перемен и надежд. Не удивительно, что в свежем номере журнала "Советский экран" кинематографисты рассказывали о таких замыслах, которые еще недавно были немыслимы. Там же был опубликован творческий портрет актера, который был увенчан славой и премиями в предшествующий период, но, в отличие от некоторых тогдашних кумиров, совершенно органично перешел в обновленное кино. Этот легендарный человек – Василий Меркурьев.

Чем покорила Василия Меркурьева его будущая жена Ирина Мейерхольд? Какую роль сыграл бутерброд в отношениях актера с великим тестем? И как на съемках "Небесного тихохода" Меркурьев помог Николаю Крючкову в любовных делах? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".