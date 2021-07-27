"Звезды советского экрана": фильмы, в которых поет Татьяна Доронина

Жарким июльским днем 1970 года на пляжах было не протолкнуться. Отдыхающие никуда не спешили и, устроившись позагорать, могли насладиться свежим выпуском журнала "Советский экран". На одной из страниц был любопытный материал: "Поет Татьяна Доронина".
Советские люди любили голос актрисы – душевный, сильный, народный. Нравился он и режиссерам. Доронина могла заставить заслушаться всю страну.
Почему чиновники были против участия Татьяны Дорониной в фильме "Старшая сестра"? В чьем исполнении могла прозвучать песня "Нежность" в фильме "Три тополя на Плющихе"? И с кого Доронина срисовала свою героиню Нюру? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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