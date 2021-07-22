"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Владимира Грамматикова

Зима 1977 года. В свежем выпуске журнала "Советский экран" на развороте фотография Владимира Грамматикова – совсем еще молодого режиссера, который снимает свою первую музыкальную комедию "Усатый нянь". Рассматривая снимки, никто из читателей и не подозревает, что скоро эта картина станет хитом.

Какими тайными приемами пользовался Владимир Грамматиков, снимая детей? Зачем он засунул орех в ухо Людмиле Шагаловой? И как ему удалось заполучить в свою картину голливудского актера? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".