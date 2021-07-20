"Звезды советского экрана": легендарные выпускники ВГИКа

Как одаренные мальчишки и девчонки вырастают в тех, кто создает фильмы-легенды? В 1977 году этим вопросом задалась редакция журнала "Советский экран". В февральском номере вышла статья о всероссийской кузнице режиссерских кадров. За многие годы ВГИК выпустил десятки талантов, которые изменили лицо отечественного кинематографа.

Почему Эльдар Рязанов не хотел снимать "Карнавальную ночь"? Из-за чего фильм "Застава Ильича" отправили на полку? Кто запрещал Леониду Гайдаю работать в жанре комедии? Из-за чего Никиту Михалкова отчислили из театрального училища? И как Бондарчук заплатил здоровьем за "Войну и мир"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".