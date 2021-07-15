"Звезды советского экрана": черная кошка в фильмах Гайдая

В апреле 1973 года в журнале "Советский экран" долгожданная новость. Мастер комедии Леонид Гайдай снимает новый фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Получится ли смешно на этот раз? "Никаких гарантий дать не могу", – заявляет режиссер. Но зрители уверены – уж Гайдай-то наверняка знает особый секрет, чтобы заставить зрителей рыдать от хохота.

Почему на съемках своих комедий Леонид Гайдай запрещал смеяться? Кто из актеров приносил ему удачу? И зачем ему были нужны кошки в фильмах? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".