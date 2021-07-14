"Звезды советского экрана": Ефим Копелян

Март 1968-го года. В свежем выпуске журнала "Советский экран" редакция решила отдать дань уважения грандиозному актеру Ефиму Копеляну. Его обожает публика. Со всех концов необъятной страны люди едут в Ленинград, чтоб попасть на спектакль легендарного театра БДТ, на сцене которого он блистает.

В кино ему везет меньше. Но каждый эпизод с его участием взрывает зрительные залы. Как Владимир Высоцкий заставил режиссера "Интервенции" утвердить Ефима Копеляна в картину? Правда ли, что у Копеляна был роман с коллегой по театру Татьяной Дорониной? И какая роль предназначалась актеру в "17 мгновениях весны"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".