"Звезды советского экрана": музыка Андрея Петрова в кино

Майским днем 1979 года киноманы зачитывались свежим выпуском журнала "Советский экран", не отходя от киосков "Союзпечать". В их головах крутилась музыка из фильмов Георгия Данелии и Эльдара Рязанова. Историей создания этих композиций на одном из разворотов поделился сам автор – Андрей Петров. Его мелодии звучали повсюду – в кино и на эстраде, их исполняли в консерваториях и напевали в метро.

Куда исчез стриптиз из фильма "Человек-амфибия"? Почему Георгий Данелия распорядился не давать денег сценаристу Геннадию Шпаликову? И о чем режиссер настоятельно просил композитора Андрея Петрова в своей телеграмме? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".