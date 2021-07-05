"Звезды советского экрана": "Миллион в брачной корзине"

В журнале о кино "Советский экран" сообщалось о премьерах. В номере от апреля 1986 года был цветной разворот. Кадры из комедии "Миллион в брачной корзине" были сняты корреспондентом прямо на съемочной площадке. На фотографиях и Александр Ширвиндт, и Софико Чиаурели, и Семен Фарада. А еще Николай Гринько в каком-то невообразимом гриме.
Но самое интересное было в статье, посвященной комедии. Руководил всеми актерами Всеволод Шиловский. Но он остался за кадром – в режиссерском кресле.
Что придумала для Всеволода Шиловского Людмила Гурченко? Какую роль в фильме "Миллион в брачной корзине" он приготовил для Вячеслава Тихонова? И как он учил целоваться Ольгу Кабо? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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