"Звезды советского экрана": сестры Анастасия и Марианна Вертинские

Апрель 1972 года. На обложке журнала "Советский экран" две изысканно красивые молодые женщины в эстетских платьях и украшениях, напоминающие то ли о китайском театре, то ли о парижском подиуме. Это Марианна и Анастасия Вертинские. Они – дочери шансонье Александра Вертинского, который тоже сыграл несколько ярких ролей в кино, как и его жена Лидия.

Какой анекдот рассказывали в СССР о возвращении Александра Вертинского? Как попала в кино его жена? И как она спасала дочь от мужчин на съемках "Человека-амфибии"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".