"Звезды советского экрана": Фильм "Убить Дракона", Станислав Любшин

Майский номер "Советского экрана" за 1988 год сразил читателей наповал: такого Олега Янковского они еще не видели. Чтобы выяснить, кто и зачем так изуродовал обожаемого актера, читатели сметали журнал с прилавков. Оказалось, что это сделал Марк Захаров ради новой картины "Убить дракона". Пояснение к обложке режиссер написал лично.

Зачем актеры Марка Захарова терпели побои и возвращались домой с синяками? Как случилось, что во время съемок фильма "Убить дракона" Абдулов нечаянно улетел из Германии в Австрию? И из-за чего поляки чуть не высадили с поезда Вячеслава Тихонова? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".