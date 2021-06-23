"Звезды советского экрана": лучшие режиссерские работы Никиты Михалкова

В 1980 году вышел в прокат фильм Никиты Михалкова "Несколько дней из жизни Обломова". Редакция журнала "Советский экран" решила воспользоваться этим событием, чтобы рассказать своим читателям, в чем главный секрет успеха Михалкова-режиссера.

Как министр обороны СССР своим приказом остановил производство дебютного фильма Никиты Михалкова? Почему в "Рабе любви" Евгений Стеблов говорит таким странным голосом? И что придумал оператор Павел Лебешев, чтобы превратить отечественную пленку в импортный "Кодак"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".