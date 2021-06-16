"Звезды советского экрана": Петр Щербаков

1987 год. Весна входит в свои права, за окнами шумит май, граждане необъятной страны радуются солнцу, а на страницах журнала "Советский экран" – солнечный человек, актер Петр Щербаков. Ему уже скоро 60, а он – нарасхват. Не так давно сыграл в двух картинах Карена Шахназарова, и стал своеобразным талисманом молодого режиссера.

Какой могла бы стать сцена воскрешения Бубликова в фильме "Служебный роман"? Ради кого Петр Щербаков летал каждый выходной в Одессу? И на что он пошел ради главной роли в фильме "Мы из джаза"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".