"Звезды советского экрана": музыка Микаэла Таривердиева в кино

Лето 1968 года. В редакцию журнала "Советский экран" приходят письма расстроенных читателей. Граждане просят объяснить, почему в отечественном кино стало меньше музыки, чем раньше. Ведь фильм – это музыка. С таким названием издание и опубликовало статью, где ответ перед публикой держал композитор-виртуоз Микаэл Таривердиев.

Композитор поделился своими наблюдениями о том, что кинематограф меняется на глазах, и в новых реалиях не всегда находится место песням. Раздолье для композиторов остается, разве что в фильмах-мюзиклах. Как раз над этим жанром он сейчас размышляет.

Зачем Микаэл Таривердиев утащил пленку с Молдавской киностудии? Как он учил петь Аллу Пугачеву? И за что на композитора обиделся Андрей Мягков? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".